شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الشرب بالجيزة" تنفذ برامج للتوعية المائية لطلبة المعاهد الأزهرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية بالشركة، بدأ في تنفيذ سلسلة من برامج التوعية المائية لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف مناطق محافظة الجيزة، وذلك من خلال التعاون البناء مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، برئاسة الدكتور سمير أبو الخير.

وأوضح بدوي، أن تلك البرامج تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي لدى الطلاب، وكذلك الحث على أهمية إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في توفير كوب ماء نظيف.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ برامج التوعية المائية بمعاهد: فتيات الهرم الإعدادي، فتيات البراجيل، صقيل الابتدائي، مشيراً إلى أن الفريق يستهدف استكمال تلك البرامج بمعاهد: الأشراف، المدينة المنورة، فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل، خاتم المرسلين، التحرير، القدس، الكوم الأحمر.

وأردف المهندس منصور بدوي، أن برامج التوعية المائية، شملت العديد من الأنشطة، تضمنت ندوات لحث الطلاب على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية المائية.