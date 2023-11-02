شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حياة كريمة.. 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى قرى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة نهضة حضارية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يزيد عن 1000 مشروع تنموي يغطي جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

سعت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى إلى توفير سكن لائق للأسر الأكثر احتياجا ورفع مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة إليهم، بما نفذته من مشروعات خدمية وتنموية ضخمة شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف صحى، وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبي احتياجات المواطنين وترتقى بمستوى معيشتهم.

ومن بين الخدمات التى قدمتها "حياة كريمة" لقرى محافظة الجيزة، إعادة تأهيل وتحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، وترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وبناء عمارات سكنية مزودة بالأثاث المنزلي والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، حيث أنهت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى تنفيذ 124 عمارة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وموزعة على قرى مركزي الصف وأطفيح.