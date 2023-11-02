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شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك حقك" توعى ذوى الإعاقة بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
قدم البرنامج التدريبي عدد من المواد التوعوية الخاصة بالمشاركة السياسية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 والمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، وتطرق البرنامج التوعوي إلى أهمية المشاركة السياسية الإيجابية والشروط الواجب توافرها فى المرشح الرئاسي، والدور التوعوي للأسرة في المشاركة الإيجابية والاصطفاف الوطنى حول القيادة السياسية.
وتطرق البرنامج التدريبي التوعوي إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية عن طريق نموذج الاقتراع بطريقة برايل وتسهيل خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للإعاقات السمعية والتيسيرات المقدمة للإعاقة الحركية ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان فيها.
عقد اللقاء في مركز شباب كفر سعد بمحافظة دمياط، وقدم البرنامج التوعوي سامي أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد العزبي مدير البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، والدكتور محمد حجازى، أستاذ العلوم السياسية.
مبادرة صوتك حقك
مبادرة صوتك حقك
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