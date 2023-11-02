شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا لتفريغ القدرات من محطات الرياح بخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة وادى النيل للمقاولات، وذلك لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك ف التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح على النحو التالى:ـ

·الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم.

·الخط الهوائى (النويس / S4) بطول 2,7كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات انتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالى 713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.