شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة خلال متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية: نستهدف تحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022- 2023م وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.
وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على نسب إنجاز الأعمال، حيث جاء حي جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والإدارة العامة للمرور في صدارة جدول تنفيذ الاعتماد، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات وسرعة تسليم المواقع للشركات المنفذة لبدء الأعمال وتمكينهم من الانتهاء منها وفق الجداول المحددة دون تأخير، مع مراعاة إصدار المستخلصات الخاصة بكافة الأعمال وإدراجها ضمن جدول التنفيذ.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.
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