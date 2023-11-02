شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشكر الرئيس السيسى لتسهيل علاج جرحى غزة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وكذلك تسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، مشيرا إلى مشاركته أمس فى استقبال طائرة حملت 54 طن من المساعدات الطبية التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر لمساعدة المصابين .

وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي اليوم، علي احترام موقف مصر والرئيس عيد الفتاح السيسي بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، وهو أمر لا نقاش فيه، مشيرا إلى إجراء مناقشات مستمرة بين مصر واسرائيل يدعمها الاتحاد الاوروبي من اجل ادخال المزيد من المساعدات.