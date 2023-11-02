شكرا لقرائتكم خبر عن الموندو الإسبانية تشيد بدور مصر فى استقبال الأجانب من غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بدور مصر في استقبال وخروج المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، حيث أنها تساعد في عبور نحو 7000 أجنبى من قطاع غزة الذى يدمره القصف الاسرائيلى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الوضع في القطاع الفلسطيني، المحاصر بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، بعتبر كارثيا، وفقا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموجودة.

وقالت الصحيفة إن فتح معبر رفح أعطى الامل لنحو 100 مصاب بجروح خطيرة ونحو 335 مواطنا مزدوجى الجنسية.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بفتح معبر رفح، ونددت بظروف مستشفيات غزة وحذرت من أن آلاف الأشخاص بحاجة إلى تلقي خدمات صحية عاجلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "من بين من هم في أمس الحاجة إلى الوقود آلاف المدنيين المصابين بجروح خطيرة، وكثير منهم أطفال"، مشددة على الحاجة إلى الوقود. وحذرت وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية من أن غيابه قد يجبر المستشفى الرئيسي في غزة على التوقف عن العمل اليوم الخميس.