شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الريف المصرى.. إنشاء 22 مجمعا متكاملا لخدمات المواطنين بالصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفق نموذج إنشائي موحد ومتكامل، شهدت قرى مدينتى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، إنشاء 22 مجمعًا خدميًا حكوميًا وزراعيًا متكاملًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذي يتطلعون إليه، فضلاً عن تهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي.

يضم كل مجمع حكومي خدمي مركزا تكنولوجيا مصغرا، وسجلًا مدنيًا، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، أما المركز الزراعي فيضم مركزا لتجميع الألبان، ومكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن حجم ما شهدته قرى مركزى الصف وأطفيح من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حقق نهضة غير مسبوقة في حياة المواطنين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة كان لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قرى الريف المصري، حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف، وسوف يتبع ذلك عدداً من القرى الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة من المبادرة، مما سيسهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الذي يتطلع إليه المواطنون.