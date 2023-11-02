شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى عبد السند يمامة يحصل على رمز النخلة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور يمامه حصل على الرمز الانتخابى الخاص به وهو "النخلة"، من الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال إن ترتيبه فى ورقة التصويت سيكون الثالث. وقال إنه استلم من الهيئة الوطنية للانتخابات خطابا موجها للبنك الأهلى لفتح حساب رسمى لتلقى التبرعات وتكاليف الدعاية.

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