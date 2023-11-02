شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تصل حد الضباب غدا وأجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24.
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