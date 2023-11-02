شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية صحية متكاملة بمستشفيات شمال سيناء للمصابين الفلسطينيين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم تقديم كل الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

وقال إن المستشفى الميداني في مدينة الشيخ زويد، سيبدأ استقبال الجرحى، مع التجهيز لبناء آخر في مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة في المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، لافتا إلى أنه ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا علي وصول المصابين تباعا إلى مستشفيات شمال سيناء وتحويل بعض الحالات خارج المحافظة بمستشفيات القاهرة والمحافظات المجاورة وفقا لخطة وزارة الصحة المعدة مسبقا.

أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي ، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي ،ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي.