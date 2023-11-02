قتيل ومصاب بسبب "لعب العيال".. مصرع عامل في مشاجرة على يد جاره بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقتل عامل خلال مشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال عامل - مقيم بدائرة القسم مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول عاملين "أحدهما المتوفي" ، طرف ثاني نجار مسلح "مُصاب بجروح متفرقة"، سائق، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمُشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصا خشبية شومة، وسكين نتج عنها الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المُشاجرة والأداتين المستخدمتين فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.