"قطَّع أوتار وشه".. سائق يشوه طالب بـ 63 غرزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تعدى سائق توك على طالب وأصابه بجروح متفرقة بالوجه بسلاح أبيض لسرقة نقوده بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بالحادث من شرطة النجدة، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم نقل الطالب المُصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وبينت التحريات نشوب مشاجرة بين سائق "توك توك"، وطالب يدعى "ع.م"، بعدما حاول السائق الاستيلاء على أموال الطالب، وعندما تصدى له الأخير أخرج السائق سلاح أبيض "كتر" أقدم على التعدي عليه بسلاح أبيض "كاتر" في وجهة، ما تسبب في إصابته بقطع في أوتار وعضلات الوجه.

نجح المتهم في الهروب عقب ارتكاب الجريمة وجاري تكثيف الجهود لضبطه، نُقل الطالب المُصاب للمستشفى واستدعت إصابته لـ 63 غرزة بالوجة.

جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.