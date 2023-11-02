"سابها غرقانة في دمها وهرب".. ضبط المتهم بدهس سيدة بسيارة ميكروباص في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، القبض على سائق لاتهامه بدهس سيدة حال عبورها للطريق.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق، نتج عن ذلك إصابتها، بينما نجح السائق بالفرار، تاركًا السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السائق المتسبب في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك نظرا لعدم حمله لأية تراخيص للسيارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.