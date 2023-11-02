قرار من القضاء في دعوى تعويض عمرو أديب من محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة 23 نوفمبر للاطلاع وتقديم المستندات.

كانت محكمة الجنح قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

كانت النيابة أحالت القضية رقم 4246 لسنة 2022، ونسبت للفنان محمد رمضان سبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمده إزعاج المجني عليه.