النائب العام يستقبل وزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.
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