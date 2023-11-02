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النائب العام يستقبل وزير الشباب والرياضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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