النائب العام يستقبل وزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.