شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يجتمع بهيئة الأوقاف القبطية فى المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.

وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل الهيئة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أيضا اليوم الخميس، أعضاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي، وهم أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، الذين قدموا تقريرًا شاملاً عن الخدمة في الإيبارشية.