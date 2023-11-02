شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل لجنة الإشراف على "نجع حمادى" بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، أعضاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادى، وهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، الذين قدموا تقريرًا شاملاً عن الخدمة في الإيبارشية.

وكان قداسة البابا قداسة البابا تواضروس الثانى شهد مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور 15 سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الاحتفالية بالصلاة، تلاها عزف النشيد الوطنى، وتضمنت فقراتها فيلمًا تسجيليًّا عن مسيرة مستشفى "العذراء وأبي سيفين" والأقسام الموجودة بها والخدمات التي تقدمها، وألمح الفيلم إلى اختيار وزارة الصحة المصرية للمستشفى ليزورها وفد منظمة الصحة العالمية، وكذلك وفد منظمة اليونيسيف.

كما عرض فيلم عن الخدمات الروحية والاجتماعية التي تقدمها المستشفى للعاملين بها.

وقدم قداسة البابا كلمة شكر خلالها الجميع، مشيرًا إلى أن أكثر أمر تأثر به قداسته من جهة خريجي مركز "ڤيرينا" والأطقم العاملة في المستشفى بأننا نلمس فيهم روح الله العامل بالمحبة والاتضاع والروح الطيبة وروح المساعدة، مستشهدًا بكلمات السيد المسيح "كنت مريضًا فزرتموني"

وأشاد قداسة البابا بالخدمات التى تقدمها المستشفى، وبتواجد خمسة أطباء فى النوبتجية الليلية، وكذلك بتوفير حضانة لأطفال العاملين بالمستشفى، مؤكدًا على أن الخدمات التى تقدمها المستشفى نافعة للكنيسة وللوطن.