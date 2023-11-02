شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى تطلق معرض توظيف لسكان مشروعاتها في مدينتي السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن إطلاق معرض توظيف لسكان مشروعات المجموعة ، وذلك بعد غد السبت 4 نوفمبر في نادي مدينتي من الساعة 12 ظهرا إلى 7 مساء.

وأكدت المجموعة - عبر صفحة جهاز مدينتي على فيس بوك - أن المعرض يوفر فرص عمل بمختلف المجالات داخل شركات المجموعة لحملة المؤهلات العليا من سكان مدينتي والرحاب ومشروعات المجموعة المختلفة .

وياتي تنظيم معرض التوظيف في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على تقديم خدمات متكاملة لقاطني مشروعاتها العمرانية ، وحرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .

وتولي مجموعة طلعت مصطفى اهتماما كبيرا بملف المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات ، وخصوصًا قطاعات التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية، اذ توفر المجموعة فرص عمل لسكان مشروعاتها ، كما توفر التدريب العملي لطلاب الجامعات بمشروعاتها المختلفة خلال اجازة الصيف لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية ، كما توفر فرص عمل للمتميزين منهم بعد التخرج .

كما تساهم مجموعة طلعت مصطفى في برنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال دعم مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تخرج منها مئات الطلاب وانخرطوا فورًا في سوق العمل.