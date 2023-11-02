شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينى فور وصوله رفح: قرارات مصر الحاسمة أنقذت المصابين ووفرت المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف "جهاد عمران" القادم من قطاع غزة إلى مصر مرافقا لابن عمه المصاب "سعيد" الوضع في قطاع غزة بالكارثى، وأضاف أنه فى ظل كل هذا الإجرام الاسرائيلى جاء قرار مصر لينقذ المصابين ومن قبله قرار دخول المساعدات لافتا إلى أنه وصل مصر مرافقا لابن عمه سعيد عمران الذي يتلقي العلاج من إصابته بشظايا بالعين والأذن وجروح بالرأس نتيجة سقوط منزل مجاور لبيته ان قصفه.

وقال إنه قبل أى حديث وباسم كل أهل غزة يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أصدر قرارا فتح المستشفيات ليتلقى ضحايا العدوان الإسرائيلي العلاج بها وفتح المعبر أمام دخول مساعدات، مشيرا إلى أن القرارات المصرية الحاسمة بفتح المعبر واستقبال المصابين جاءت فى أنسب توقيت.

أضاف أن المشهد في قطاع غزة لا يوصف ويعجز اللسان وتطوي الصحف عن الحديث لافتا أن مجازر ارتكبت في قطاع غزة ضحاياها الجميع أطفال ونساء وشيوخ وأن تدمير البيوت طال أكثر من 60‎%‎، من بيوت غزة و70 هائلة تم مسحها من السجل المدنى بعد استهداف مساكنهم وقتلهم جميعا بدما بارد.

وتابع أنه شاهد بعينه بيوت تقصف ومربعات كاملة تقصف وأطفال ممزقين أشلاء يخرجون من تحت الأنقاض بعد يومين وثلاثة من هدم بيوتهم، لافتا أنه يوجد حتى اللحظة معاناة فى خروج المصابين من تحت الركام.

وكان مستشفي العريش العام استقبل أمس 35 مصابا فلسطينيا يتلقون حاليا العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم تقديم كل الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وإنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أشار محافظ شمال سيناء محافظ شمال سيناء إلى أنه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

وقال إن المستشفى الميدانى في مدينة الشيخ زويد، سيبدأ استقبال الجرحى والتجهيز لبناء آخر في مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة في المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، لافتا إلى أنه ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.

وأشار المحافظ إلي توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين،وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا علي وصول المصابين تباعا إلى مستشفيات شمال سيناء وتحويل بعض الحالات خارج المحافظة بمستشفيات القاهرة والمحافظات المجاورة وفقا لخطة وزارة الصحة المعدة مسبقا.

أكد المحافظ علي أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبى، ومستشفيات مدن القناة نسق ثانى طبى، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبى.