شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن اجتياز بعض مواطنيها رفح.. وتؤكد: تقديراتنا تدور حول 400 مواطن فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبور بعض مواطنى الولايات المتحدة الذين كانوا عالقين فى غزة منذ السابع من أكتوبر معبر رفح، فى حين ينتظر آخرون تعليمات من إدارة بايدن حول كيفية مغادرة القطاع.

وبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد أن المواطنين الأمريكيين وأجانب آخرين غادروا غزة عبر معبر رفح. ويتبقى المواطنون الأمريكيون الذين لا يزالوا ينتظرون تعليمات محددة حول طرق المغادرة خلال الساعات الـ 72 المقبلة.

وتقدر الخارجية الأمريكية أن هناك نحو 400 مواطنا أمريكيا لا يزالوا فى غزة، ورفض ميلر التعليق على الكيفية التى خرج بها الأمريكيون إلى مصر، لكنه قال إنهم سيواصلون تقديم التوجيهات المحددة على مدار الأيام القليلة المقبلة بشأن المكان الذى سيتوجهون إليه والموعد وكيفية إخراجهم.

وقال ميلر إن السفارة الأمريكية فى القاهرة مستعدة لتقديم المساعدة للمواطنين مع دخولهم لمصر.

ونصح ميلر المواطنين الأمريكيين الساعين للمغادرة لمراجعة بريدهم الإلكترونى بشكل منتظم على مدار الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من انقطاع الاتصال بالانترنت.

وقال ميلر إن الحكومة الأمريكية أوضحت أنها تعتقد أن الاتصال بالإنترنت مهم، وأضاف أن وضع لا يزال مائعا، لكن كان هذا إنجازا مهما وستواصل العمل عليه لضمان أن يتمكن جميع المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة غزة بأمان من القيام بذلك.