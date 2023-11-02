شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: واشنطن تحترم سيادة مصر وتلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي. وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."



- أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه يؤيد تعليق القتال مؤقتا فى قطاع غزة لإخراج الرهائن - الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

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