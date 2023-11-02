شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفارة الصينية يشيد بقمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب تشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتصعيد في قطاع غزة، قائلا إن الصين تقدر جهود مصر التى بذلتها وتبذلها خاصة استضافة قمة السلام بالقاهرة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم الخميس، أن قمة السلام التى عقدت مؤخرا نجحت في التوصل إلى توافق مفاده أن الأزمة الحالية ليس لها حل سوى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة معتبرا أن هذا التوافق أقوى من بعض القرارات التى تفتقر إلى الفاعلية.

وأكد أن الصين على أهبة الاستعداد للحفاظ على السلام وتحقيق العدالة والإنصاف للبشرية، مشيرا إلى أن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية واضح ودائم.

وأوضح أن الصين تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع بشكل مستمر، وكرر رسالة وزير الخارجية الصيني الخاصة بأن القضية الفلسطينية هى لب صراع الشرق الأوسط ولب القضية هو عدم تحقيق "العدالة" للشعب الفلسطيني.

وأكد أن موقف بلاده واضح وهو ما اتفق عليه المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين موضحا أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات زار الصين 14 مرة وحافظ على صداقة وطيدة مع زعماء الصين.

وأضاف أنه في العصر الجديد لا تزال الصين تسعى لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس الصيني طرح عدة مقترحات لإيجاد حلول وجوهر هذه المبادرات الحل على أساس حل الدولتين.

وفي يونيو الماضي ، زار محمود عباس الرئيس الصيني الصين وأكد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة على حدود 67.

واعتبر أنه بعد التصعيد الأخير ، مفتاح حل الأزمة هو تحقيق تطلعات إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولابد من إزالة الظلم التاريخى للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس الصيني على ضرورة تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الاقتصادية وضرورة الالتزام بمفاوضات السلام والحفاظ على المقدسات الدينية.

وقال إن الأوضاع شهدت تدهورا شديدا وأعرب عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور، وأكد أن الصين تبذل جهودا لتحقيق السلام والعدالة.

ولفت إلى لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال منتدى الحزام والطريق، حيث أكد الرئيس الصيني أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هى تحقيق وقف إطلاق النار وعدم اتساع رقعة الصراع مشددا على أنه المخرج الأساسي للأزمة و تسوية العنف هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والتعايش بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وأكد أن الصين تقف إلى جانب القانون الدولي وترفض كل ما يعرقل السلام وتبذل جهودا للدفاع عن كرامة الأمة العربية، وتدعم جهود وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام.