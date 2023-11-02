شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية فى غزة تدمر دبابة إسرائيلية شمال غرب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، من تدمير دبابة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105"، مشيرة إلى أن عناصر الفصائل تمكنوا من القضاء على 3 جنود بالقرب منها من مسافة صفر.

تواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة التصدي لتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، أبرزها الشمال الشرقي والغربي وشرق غزة، وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الآليات والأرواح خلال الساعات الماضية، ما دفع جيش الاحتلال للاعتراف بصعوبة العمليات البرية التي تجري على الأرض وإمكانية تغير خطة الدخول البري لغزة بشكل كامل.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة دك مواقع وتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد كيان الاحتلال بالرشقات الصاروخية لليوم الـ 27 على التوالي، ضمن معركة طوفان الأقصى.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي رسميا بمقتل 18 من جنوده خلال تصديه للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، وتمكنت الفصائل من تدمير دبابةً إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، وتدمير آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين105" وعبوة العمل الفدائي.

كما أعلنت الفصائل تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، استهداف عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.

وقبل ذلك استهدفت الفصائل دبابةً إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفت آليتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105."، استهداف جرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105."

واستهدفت الفصائل في غزة فجرًا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".