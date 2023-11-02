شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان تسلط الضوء على قرار مصر باستقبال 7000 من مزدوجى الجنسية من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على إعلان مصر أنها ستستقبل 7000 أجنبي وفلسطيني مزدوج الجنسية من غزة، مشيرة إلى بيان الخارجية المصرية الذى أفاد أن الوافدين سيكونون من أكثر من 60 جنسية وسيتم استقبالهم عبر معبر رفح.

توقع المسؤولون على جانبي الحدود عبور نحو 400 شخص اليوم الخميس، مع اصطفاف سيارات الإسعاف توقعا لنقل عشرات الضحايا إلى المستشفيات المصرية.

وقالت الصحيفة إنه بالفعل غادر 361 أجنبيا ومزدوجى الجنسية غزة يوم الأربعاء بعد فتح معبر رفح، ووصفت اليونيسف ما يحدث فى غزة بـ "مذبحة مروعة" بعد جولتين من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يومى الثلاثاء والأربعاء حيث سويت منازل الناس بالأرض، ويبدو أن المئات أصيبوا وقتلوا، وتفيد التقارير بأن العديد من الأطفال كانوا من بين الضحايا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف مؤقت للقتال لتسهيل إخراج الرهائن. وكان يتحدث في حفل لجمع التبرعات في مينيابوليس يوم الأربعاء عندما صرخت امرأة: “السيد الرئيس، إذا كنت تهتم بالشعب اليهودي، كحاخام، فأنا بحاجة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار”. أجاب بايدن: “أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة. "التوقف يعني إعطاء الوقت لإخراج السجناء".

وكان البيت الأبيض قد دعا في السابق إلى "هدنة إنسانية" لتسهيل المساعدات وعمليات الإجلاء لكنه عارض وقف إطلاق النار باعتباره في صالح حماس. وقال مكتب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه من المقرر أن يجري محادثات في إسرائيل يوم الجمعة ويزور الدول المجاورة للبحث عن “آليات عاجلة” للحد من التوترات الإقليمية.