مجلس الوزراء يوافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد إردب القمح

القاهرة - سامية سيد - القمح

كتبت هند مختار الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:58 م

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

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