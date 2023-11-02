شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 18 رحلة جوية فى مطارات إسبانيا بسبب عاصفة كيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب وصول العاصفة كيران التي وضعت إسبانيا وعدة دول آخرى في حالة تأهب، في إلغاء 18 رحلة جوية في مطارات مدريد وبلباو وأستورياس وفيجو ولا كورونيا وسانتاندير ، كما أن الغاء عشرات رحلات السكك الحديدية في جاليسيا واستورياس وإقليم الباسك، ومخاوف ممتا يسمى بـ"القنبلة الجوية" التي تتسبب بها العاصفة.

أعلنت دول أوروبية حالة التأهب القصوى بعد أن ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترًا في الساعة (108 ميلاً في الساعة) ساحل فرنسا على المحيط الأطلسي خلال الليل، حيث ضربت العاصفة كيران دول أوروبا الغربية، واقتلعت الأشجار وحطمت النوافذ وتركت 1.2 مليون منزل فرنسي بدون كهرباء اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إن أمطارا غزيرة مرتبطة بالعاصفة هبطت على اليابسة في أقصى جنوب غرب إنجلترا، وحذر خبير الأرصاد الجوية الوطني في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات وحث الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وألغت شركة الطيران الهولندية كيه إل إم جميع رحلاتها من وقت مبكر من اليوم حتى نهاية اليوم، بسبب استمرار سرعة الرياح العاتية والرياح القوية المتوقعة في هولندا.

وأوضحت الصحيفة أنه تعرضت جميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي تقريبًا لتحذيرات من الطقس القاسي صباح الخميس، من كاليه في القناة الإنجليزية إلى سواحل المحيط الأطلسي إلى إسبانيا، بالإضافة إلى جزء كبير من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في فرنسا وكورسيكا.