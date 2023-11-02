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حصاد الوزارات.. التضامن: انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القاهرة - سامية سيد - الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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