شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع القاهرة السادس للمياه يختتم أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته لأسبوع القاهرة للمياه، وللمشاركين من مختلف الدول والمنظمات حول العالم، ولمنظمى وممولى المؤتمر، ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها للخروج بهذا الحدث الهام بشكل يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأشار سويلم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الأفريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأوضح أن فعاليات الأسبوع إشتملت على عقد (8) فعاليات رفيعة المستوى و (5) جلسات عامة و (36) جلسة فنية وعلمية و (13) حدث جانبى و (7) ورش عمل و (5 مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (1500) مشارك و (800) ضيف من 62 دولة ومشاركة (64) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (450) متحدث و (23) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

واستعرض سويلم محاور الأسبوع والمتمثلة فى الإدارة التعاونية لأحواض الأنهار، ودعم إجراءات التكيف فى مجال المياه والنموذج الاقتصادى والمياه الخضراء والأنظمة الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ وزيادة أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة و دمج سياسات المياه والمناخ مع الخطط الوطنية للدول.

وكرم سويلم عدد من قيادات الوزارة المحالين للمعاش، والأساتذة بالمركز القومى لبحوث المياه و الفائزين في مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية.