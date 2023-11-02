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لمدة 3 ساعات ليلًا.. تحويلات مرورية بمحور المشير طنطاوي لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع "المونوريل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع "المونوريل".

ويستلزم الغلق الكلي لمحور المشير طنطاوي للقادم من المشير الغربي تجاه محور التسعين وتحويل حركة المرور يميناً للطريق الفاصل بين مسجد المشير وطيبة روز تجاه الطريق خلف مركز المنارة للمؤتمرات.

تنفيذ الأعمال سيتم في مدة زمنية (ثلاث ساعات ليلاً فقط) بداية من الساعة 2 صباحاً (بعد منتصف الليل) حتى الساعة 5 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/11/2023.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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