"غانم" يطلب تطليق زوجته: "بتشحت ببنتي في المترو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"بتلف بطفلتنا في المترو تشحت عليها".. بتلك الكلمات برر "غانم. م" 40 سنة، سائق تاكسي، تواجده داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق زوجته للضرر.

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "صفية. خ" 33 سنة، قائلًا إنهما تزوجا زواجًا تقليديًا بعد اختيار من أسرته "وبعد التعارف وجدتها بشوشة وملتزمة"، مضيفًا أنه بعد الاتفاق على الزفاف انتقلا لعش الزوجية.

قال الزوج إنه عاش مع شريكة حياته أيامًا سعيدة، وبعد شهور من الزواج هلت البشائر بحملها "عملت ما في وسعي لإسعادها".

بعد الإنجاب، تعرَّض "غانم" لأزمة مالية أقعدته عن العمل لمدة سنة "كنت بستلف من أهلي عشان أصرف ع البيت"، مضيفًا أنه بعد فترة غادرت زوجته لمنزل أسرتها دون عودة فحاول مصالحتها لكنها رفضت.

أوضح الزوج في دعواه أنه علِم من الجيران بنزول زوجته للشحاتة في الشارع بطفلته، وأنه راقبها حيث شاهدها "تشحت" في المترو والمحال التجارية "قالت إن بنتي عندها مرض خطير ومحتاجه فلوس العلاج".

اختتم الزوج دعواه "ضربتها وخدت بنتي ومشيت"، وعندما لم يتم الطلاق وديًا، لجأ لمحكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق حملت رقم 407 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.