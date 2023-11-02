3 تجار مخدرات يطلقون الرصاص في الطريق العام بالقليوبية.. والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لـ 3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.
وبينت التحريات هوية مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدري الحشيش والهيروين - 3 فرد محلي - طلقات لذات العيار - مبلغ مالي - ميزان حساس).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.