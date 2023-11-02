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3 تجار مخدرات يطلقون الرصاص في الطريق العام بالقليوبية.. والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لـ 3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبينت التحريات هوية مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدري الحشيش والهيروين - 3 فرد محلي - طلقات لذات العيار - مبلغ مالي - ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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