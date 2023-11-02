شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: فاجنر تدرس إرسال نظام الدفاع الجوى SA-22 إلى حزب الله بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن واشنطن تملك معلومات استخباراتية بأن مجموعة فاجنر الروسية تدرس إرسال نظام الدفاع الجوي SA-22 إلى "حزب الله" بلبنان، وذلك، نقلا عن "وول ستريت جورنال".

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن لبنان مع خيار السلام، معتبرا أن قرار الحرب فى يد اسرائيل، مستنكرا العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تمس الوطن، معتبرا أن كل هذه الأمور هي عناوين عريضة بعهدة المجتمع الدولي الساكت عن الحق - على حد تعبيره.

وأضاف ميقاتي - في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم - "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.