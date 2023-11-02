شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف للأبراج المحيطة بمستشفى القدس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قصف إسرائيلي مكثف يستهدف الأبراج المحيطة بمستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، وتجدد الخارجية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجلة حتى يمكن إيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها على نحو آمن ومستدام وكاف.