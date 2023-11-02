شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

وجاء بالقرار أنه لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

مجلس الوزراء يوافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد إردب القمح

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

قرار حكومى بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

آخر موعد لتلقى طلبات حج القرعة لعام 2024 / 1445 فى 6 نوفمبر الجارى

تنتهى وزارة الداخلية من تلقى طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، الإثنين 6 نوفمبر الجارى، ويتم استقبال الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

وجاءت إجراءات وشروط قبول طلبات التقدم لحج القرعة، كالتالى:

- يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

- يمكن التقدم عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب.

- سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها مقدم الطلب، والموجودة بالبطاقة الشخصية.

أمريكا تعلن اجتياز بعض مواطنيها رفح.. وتؤكد: تقديراتنا تدور حول 400 مواطن فى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبور بعض مواطنى الولايات المتحدة الذين كانوا عالقين فى غزة منذ السابع من أكتوبر معبر رفح، فى حين ينتظر آخرون تعليمات من إدارة بايدن حول كيفية مغادرة القطاع.

وبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد أن المواطنين الأمريكيين وأجانب آخرين غادروا غزة عبر معبر رفح. ويتبقى المواطنون الأمريكيون الذين لا يزالوا ينتظرون تعليمات محددة حول طرق المغادرة خلال الساعات الـ 72 المقبلة.

وتقدر الخارجية الأمريكية أن هناك نحو 400 مواطنا أمريكيا لا يزالوا فى غزة، ورفض ميلر التعليق على الكيفية التى خرج بها الأمريكيون إلى مصر، لكنه قال إنهم سيواصلون تقديم التوجيهات المحددة على مدار الأيام القليلة المقبلة بشأن المكان الذى سيتوجهون إليه والموعد وكيفية إخراجهم.

السفارة الأمريكية تؤكد احترام سيادة مصر والتزام واشنطن بعدم تهجير الفلسطينيين

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.

وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."

وأضافت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى".

رضا سليم يغيب عن الأهلي فى كأس العالم للأندية

تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة بكسر في عظمة الترقوة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأثبتت الأشعة المقطعية التي خضع لها رضا سليم تعرضه للكسر في عظمة الترقوة في 3 أجزاء، وإجراء عملية جراحية اليوم الخميس ، قبل بدء البرنامج التأهيلي.

شوبير: موديست صفقة غير ناجحة مع الأهلي.. وكولر بيتأخر في إجراء التغييرات

علق الإعلامي أحمد شوبير على خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عقب الخسارة من صن داونز بهدف في مجموع مباراتي نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "هناك علامات استفهام حول أداء البدلاء، رغم مشاركتهم ولكن لا ينصفوا كولر مثل أنتوني موديست وأحمد عبد القادر، وعبد القادر لعب في الدقيقة 77 وحصل على كرات كثيرة وليس عليه أن يقوم بمراوغة كل اللاعبين، وهو لاعب جيد لا جدال عليه، وبالنسبة لموديست تجربته محكوم عليها بعدم النجاح، ولم يتأقلم مع الأهلي أو الكرة المصرية، وصفقة غير ناجحة".

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين فى معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى بمقتل ضابط برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة فى المعارك بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى فى غزة منذ الثلاثاء الماضى إلى 18 قتيلا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.

تقارير إماراتية: إصابة بيتسو موسيمانى بضيق تنفس وحجزه بأحد المستشفيات

كشفت تقارير صحفية أن تدريبات نادي الوحدة الإماراتي شهدت غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض.ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان على ملعب الأخير، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

قالت صحيفة " البيان " الإماراتية أن ماهر دافيدز مساعد المدرب، قاد تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض موسيماني لوعكة صحية، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى أحد مستشفيات أبوظبي للعلاج.

النائب العام يوجه بالتنسيق لإنشاء خط ساخن لشكاوى التعدى على أراضى الزراعة

تسعى الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لتصدى جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، وفى هذا الصدد اتفق المستشار محمد شوقي النائب العام والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التنسيق لإنشاء "خط ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم.

شبورة كثيفة تصل حد الضباب غدا وأجواء مائلة للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.