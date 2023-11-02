شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: غزة تواصل البطولات.. فلسطين وأهلها في حماية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها غزة تواصل البطولات.. درع وقلب فلسطين وأهلها فى حماية القاهرة.. خسائر الاحتلال تتزايد.. وواشنطن تؤكد التزامها برفض «التهجير» اقرأ فى العدد أيضا.. أكرم القصاص يكتب: مصر والطريق للدولة الفلسطينية من قلب النارالرئيس السيسى: الأوضاع الإنسانية فى غزة شديدة الخطورة.. السيسى خلال اتصال هاتفى مع رئيس وزراء هولندا: لا بد من موقف دولى حازم لحقن الدماء.. و«مارك روته» يشكر الرئيس السيسى على إجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة أكرم القصاص يكتب: مصر والطريق للدولة الفلسطينية من قلب النارالرئيس السيسى: الأوضاع الإنسانية فى غزة شديدة الخطورة.. السيسى خلال اتصال هاتفى مع رئيس وزراء هولندا: لا بد من موقف دولى حازم لحقن الدماء.. و«مارك روته» يشكر الرئيس السيسى على إجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة المرشح الرئاسى حازم عمر: انتخابات الرئاسة ليست «خناقة» بل منافسة على حب مصر «التنمية المحلية»: اهتمام كبير من الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. هشام آمنة يلتقى رئيس «تنمية المشروعات» لتوفير فرص عمل «التنمية المحلية»: اهتمام كبير من الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. هشام آمنة يلتقى رئيس «تنمية المشروعات» لتوفير فرص عمل رئيس الوزراء يكلف «الإسكان» و«التنمية المحلية» بإتاحة أراض لمدارس القرية الكونية.. وزير الصحة يؤكد تقديم الدعم الطبى والعلاج لمصابى غزة بالمستشفيات المصرية وتحريك أطقم للدعم النفسى

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