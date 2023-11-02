شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب مشروع "شباب للمستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ملتقى توظيف الشباب مشروع "شباب للمستقبل" في شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور منال جمال رئيس وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وميخال هراري نائبة رئيس الوكالة السويسرية للتنمية، ومحمد حسن مسئول برنامج بالوكالة السويسرية للتنمية، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

تضمن الملتقى مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات، مثل مجال الإلكترونيات و التصنيع والملابس والأجهزة المحمولة والمواد الغذائية والألياف الكهربائية وهندسة الإنتاج والهايبر ماركت، وغيرها من شركات الإنتاج التي توفر وظائف متاحة داخل محافظة القاهرة والجيزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على المساهمة فى تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وتحرص الوزارة دائما على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع منظمات العمل المدني و القطاع الخاص، التى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، بالإضافة إلي إقامة ملتقيات توظيف تجمع تلك الجهات فى مكان واحد تيسيراً على الشباب للتقديم عليها، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وخلال كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن دور المنظمة يتمحور حول المساعدة في خلق بيئة عمل لائقة للشباب من الجنسين ووضع السياسات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وتحقيق أقصى استفادة من ملتقيات التوظيف التي تنظمها مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال أن مشروع "شباب للمستقبل" يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص، حيث يوفر الملتقى فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير جلسات تعريفية لتأهيل الشباب لسوق العمل.



وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب (1)



وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف الشباب (2)