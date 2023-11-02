شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات علاج الليمفوما بزرع النظائر المشعة لتدمير الخلية السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب عين شمس، خلال افتتاح مؤتمر القسم بالقاهرة، إن قسم علاج الأورام بطب عين شمس يعتبر من أقدم الأقسام على مستوى الجمهورية، واليوم يصادف مرور 50 عاما على إنشائه.

وقالت، إن المؤتمر ناقش أحدث الطرق لعلاج الأورام، واستعراض المبادرات الرئاسية فى الكشف المبكر عن الأورام، وأكدت أن العلاجات الجديدة من العلاجات الموجهة حولت نسبة الشفاء لأعلى مستوى، حيث إن الليمفوما لها عدة أنواع وطبقا للأماكن التى يوجد فيها يتم تحديد طرق علاجها.

من جانبه قال الدكتور أمين السيد، أستاذ العلاج الإشعاعى بطب عين شمس، خلال جلسة خاصة عن العلاج الاشعاعى، إنه من أخطر العوامل التى تقلل نسبة نجاح العلاج الاشعاعى هو التوقف عن إعطاء العلاج لأى سبب من الأسباب، موضحا، أنه يجب عمل تصحيح لعلاج الآثار المترتبة عن التوقف عن العلاج الاشعاعى، وذلك من خلال تعويض الجرعات التى فقدناها أثناء التوقف عن العلاج.

وأضافت الدكتورة سمية متولى رئيس قسم الفيزياء الإشعاعية بطب عين شمس، أن هناك مواد مشعة يتم زرعها فى جسم المريض داخل الورم وهذه المواد تسمى بالنظائر المشعة، والتى تعمل على تدمير الخلية السرطانية مع الحفاظ على الأعضاء السليمة المجاورة للورم، وتستخدم فى أورام عديدة أشهرها سرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا والثدى وأنواع أخرى من السرطان، موضحة أن من مميزاتها أنها تزرع داخل الورم باستخدام أجهزة خاصة تسمى أجهزة العلاج الاشعاعى عن قرب "براكي ثيربى"، موضحة، انه من مميزاتها انها تحافظ على الخلايا السليمة التى تكون مجاورة للورم، مشيرة إلى أن هناك علاج إشعاعى آخر يسمى العلاج الاشعاعى الخارجى عن بعد، موضحة أن العلاج الاشعاعى الداخلى يقلل من الآثار الجانبية التى تدمر الخلايا السليمة المجاورة للورم.

حضر افتتاح المؤتمر كل من الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق والدكتورة نادية زخارى وزيرة التعليم العالى اللأسبق، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، وعدد من أساتذة الأورام بمختلف الجامعات المصرية.