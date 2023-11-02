4 جثث و 5 طن حشيش.. الداخلية تكشف كواليس مأمورية البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 5 طن من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بحوالى 350 مليون جنيه بالبحر الأحمر، جاء ذلك فى ضربة أمنية حاسمة لمهربي المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 طن) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 350,000,000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.