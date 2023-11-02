اندلاع حريق داخل شقة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة نيران شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالبراجيل.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا من مأمور قسم إمبابة.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق في شقة بالدور الثالث لعقار يضم6 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.