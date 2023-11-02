مباحث الآداب تنتفض.. القبض على 15 فتاة ليل وراقصتين بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود أمنية لا تتوقف على مدار الساعة رغم توالي المهمات الموكلة إلى العيون الساهرة واضعين نصب أعينهم إرساء الأمن والتصدي للخارجين عن القانون بمختلف أشكالهم.

توجيهات حاسمة من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتصدي لجرائم الآداب ومكافحة كافة أشكال الخروج عن القانونداخل الملاهي الليلية والكافيهات.

تعليمات مدير المباحث كانت محل ترجمة على أرض الواقع من قبل ضباط إدارة مباحث مكافحة جرائم الآدب بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد محمد حسن لتنطلق المأموريات مستهدفة عددًا من أوكار الأعمال المنافية للآداب.

في وقت متأخر من الليل، انطلقت مأموريات يقودها العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة كُللت بصيد ثمين في كافيه كافرزتري وكافيه توب وملهى العناني وروزانا بمنطقة المهندسين وسط الجيزة.

جهود ضباط مباحث الآداب أسفرت عن ضبط ١٥ واقعة تحريض على الفسق وراقصتين دون تراخيص، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين والقائمين على إدارة تلك الأماكن وأحالها اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخليى لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.