مقتل شخص ممزق الجسد بطعنات سكين في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص بطعنات سكين في جريمة قتل شهدتها مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، ونقلت الأجهزة الأمنية الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بين بالفحص والمعاينة مقتل "شريف.ع." بطعنات متفرقة بالجسم على يد آخر، وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

خطة البحث تركزت على فحص آخر مشاهدة للمجني عليه ورصد تحركاته والتأكد من ووجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل مع تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.