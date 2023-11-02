شركة ماركيرل للصناعات الدوائية تحتفل بإطلاق أول دواء مصرى لعلاج البهاق موضعيا

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القاهرة - سامية سيد - رئيس هيئة الدواء: تصنيع منتجات مصرية مثيلة لأخرى أجنبية نالت رضي المواطن المصري

احتفلت شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، بإطلاق أول مستحضر موضعي مصري لعلاج حالات البهاق، بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام مادة روكسولتينيب لعلاج البهاق.

وتأتي الاحتفالية في حضور رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء، ولفيف من الكوادر الطبية المتخصصة في الأمراض الجلدية.

وأكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاحتفالية أن الهيئة معنية بالمراقبة على القطاع الدوائي المصري، والحرص على تسجيل واعتماد أدوية علاجية ذات فاعلية مأمونية عالية، مع توفيرها بسعر يناسب إقتصاديات المواطن المصري.

وأضاف الدكتور تامر عصام، أن الهيئة عمدت خلال السنوات الماضية على تشجيع شركات الدواء في تسجيل وتصنيع منتجات مصرية مثيلة لأخرى أجنبية، حظت برضى المواطن المصري والأطباء، وهو ما يعكس أهتمام الهيئة بالجودة .

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اهتمام الهيئة بالجودة في المنتجات الدوائية المصرية، جعلها تحظى بثقة المنظمات الدولية، مما يسهم في رواج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

وأشار الدكتور وجدى منير نائب رئيس مجلس الادارة و احد مؤسسى شركة ماركيرل للصناعات الدوائية ان هذا الدواء له اسبقية فى فاعليته من خلال طريقة الاستخدام الموضعى على الجلد

وأوضح الدكتور جورج سعد إبراهيم، العضو المنتدب وعضو مجلس إدراة شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، أن البهاق من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير من المرضى في مصر وحول العالم، وهو ما يشكل عبء مرضي ونفسي على الشخص.



شركة ماركيرل للصناعات الدوائية تحتفل بإطلاق أول دواء مصرى لعلاج البهاق

وأضاف الدكتور جورج سعد إبراهيم، أن قبل اكتشاف هذا الدواء، لم يكن هناك علاج متفق عليه من جهات عالمية لعلاج البهاق و بالتالى كان يتم استخدام أدوية أخرى.

وتابع العضو المنتدب لشركة ماركيرل للصناعات الدوائية، أن الدواء يعالج حالات البهاق حديثة الاكتشاف والمتأخرة نوعا ما، ليصبح روكسوتوب اول مستحضر موضعى لعلاج البهاق و الذى يعد الأول من نوعه فى مصر وقد حصل الدواء علي موافقه ( هيئة الدواء المصرية ) واول روكسوليتينيب يحصل علي موافقه (إدارة الغذاء والدواء العالمية).

وأشار الدكتور جورج سعد إبراهيم، أن المادة الفعالة متفق عليها عالميا، لكن لشركة ماركيرل الأسبقية في إنتاجه بمصر، ليصبح مثيل للأجنبي بأيادي مصرية محلية و سعر اقل من المثيل الاجنبى، مؤكدا على حصول المستحضر على تجارب بحثية أثبتت فاعليته.

وأردف العضو المنتدب لشركة ماركيرل للصناعات الدوائية، أن الشركة تهتم بشكل كبير في قطاع البحث والتطوير والاستعانة بالخبرات الطبية المخضرمة للوصول إلى أفضل المستحضرات الدوائية ذات الجودة العالية، خصوصا في العلاجات بالهرمون ورقم الموافقة.