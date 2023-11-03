شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مُراسل تلفزيون فلسطين و11 من أفراد عائلته فى قصف إسرائيلى على منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مراسل "تلفزيون فلسطين" محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزله فى "خان يونس" جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر بالقطاع باستشهاد المراسل أبو حطب، و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنه وأخيه.

وقال الإعلام الرسمى الفلسطينى إن أبو حطب كان على رأس عمله ويقدم رسائل يومية من أمام مُستشفى ناصر الطبى فى خان يونس عن الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.

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