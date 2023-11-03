شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة المهن العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الخميس، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة المهن العلمية؛ حيث كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، إن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، حيث استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، ثمن وفد النقابة دور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف البحث العلمي بعدة قرارات منها قرار إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدين بدور القيادة السياسية في الاهتمام بتطوير البنية التحتية التي تعد بذرة التنمية وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

وأكدوا أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، داعم للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات التسع الماضية بالإضافة إلى أنه لم يترك فئة إلا وأولى إهتمام ورعاية بها بشكل كبير، مشيرين إلى أن النقابة تحرص على تنظيم ندوات توعوية علمية لنشر الوعى لدى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، والتي بدأت به النقابة بالفعل من خلال تنظيم مؤتمر رؤية مصر 2030 للتوعية بإنجازات الدولة في كافة القطاعات.