شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" فى الجيزة.. 880 مشروعا بتكلفة 10 مليارات جنيه فى الإسكان والصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قرى "الصف وأطفيح" بمحافظة الجيزة، إذ كانت الشرارة الأولى في إنجاز مئات المشروعات التنموية في مختلف المجالات الحيوية في سبيل تغيير واقع حياة ما يزيد عن مليون مواطن وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، أطلق معها الدوافع لدى كافة القيادات على مستوى الدولة، لتحقيق الأهداف السامية للمبادرة، والتي منها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوات التنموية بين القرى.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ الجيزة إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها والتي ساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقرى المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، الانتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة والتى تضم مراكز ومدن (البدرشين والعياط ومنشأة القناطر) بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيداً لبدء العمل بمختلف المواقع فور إنطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

تنوعت مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف، وغيرها، إذ امتدت مشروعات التطوير والتنمية إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، وذلك بنحو 881 مشروعاً، منهم 441 مشروع بمركز ومدينة الصف، و440 مشروع بمركز ومدينة أطفيح.

وفيما يخص نسب التنفيذ، وصلت نسبة إنجاز العمارات السكنية إلى 90%، ومحطات المعالجة 55%، وكباري الري 100%، والمدارس 99%، والمجمعات الزراعية 99.5%، والمجمعات الحكومية 99.7%، والكهرباء 40%، والغاز الطبيعي 71%، وشبكات الألياف 43%، والوصلات المنزلية 76%، والعمارات السكنية 90%، ومحطات الكهرباء 22%، والصحة (المنشآت) 100%، والصرف الصحي 90%، والطرق الخارجية الرئيسية 27%، والطرق الداخلية 92%.

اهتمت المبادرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى إطار السعى لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات، من خلال تنفيذ عدد من القوافل الطبية التي تستهدف الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل)، وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

واستهدفت المبادرة التمكين الاقتصادي للمواطنين وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، كما عملت على توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة وتطوير المنازل وتوفير منازل جديدة كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

وبهدف رفع وعى الأهالي بعدد من القضايا الهامة التي تمس حياتهم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، شهدت قرى الجيزة العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، لتوعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية.

وتناولت الفعاليات موضوعات حول التخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الإدخار وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي، فضلا عن إقامة ورش عمل من أجل توعية الكبار بمخاطر الإدمان.

وتضمنت الفعاليات تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، كما امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية وفنية متنوعة خاصة بالطفل، لتنمية الإبداع لديه.

وضمن جهودها التوعوية، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن أنشطة التوعية المائية، والتي ينفذها فريق التوعية بالشركة، تستهدف مختلف الفئات العمرية بالمجتمع المصري، موضحاً أن تأثير الرسائل التوعوية أكثر إيجابية لدى مرحلة النشء، لما لتلك الرسائل من أهمية في تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة أشرف سلومة، حيث تستهدف الأنشطة مدارس "حياة كريمة" بمركزي أطفيح والصف لتشمل مدرستي: صول الرسمية الإبتدائية وجمال عبد الناصر للتعليم الاساسي بمركز أطفيح، ومدارس: الصف الابتدائية المشتركة والشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية والسلام الابتدائية المشتركة والشهيد محمود حنفي الابتدائية وصلاح عبلي بمركز الصف، ومدارس: الحامدية الشاذلية بميت عقبة والعجوزة الرسمية والقومية بإدارة العجوزة التعليمية، ومدرستي المدينة الجامعية والشهيد باسم محسن بإدارة الدقي التعليمية.

وتابع المهندس منصور بدوي، تتنوع الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس، حيث تشمل تنفيذ ندوات للتوعية المائية تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية المائية، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

وفي إطار برنامج "الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين بقرى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تكثف مديرية الطب البيطري بالجيزة قوافلها العلاجية والإرشادية لتقديم خدمات في مختلف التخصصات البيطرية وبالمجان في القرى الأكثر احتياجاً.

وتقدم القوافل العديد من الخدمات البيطرية التي تشمل "الكشف عن الأمراض التناسلية وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، وتشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، ومناظرة وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، إلى جانب خدمات التطعيم، ورش وتطهير الحيوانات؛ لحمايتها من الأمراض، وتنظيم ندوات إرشادية لصغار المربيين".