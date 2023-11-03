شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24.. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: وزير التعليم: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم للعمل قبل تخرجهم نائب وزير التعليم: إكساب طلبة المدارس الفنية عدة لغات لغزو الأسواق العالمية البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. إنفوجراف الحكومة توافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر.. إنفوجراف البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجلس الوزراء يوافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد إردب القمح سامح شكرى يؤكد لوزيرى خارجية روسيا ونيوزيلاندا ضرورة الهدنة الفورية فى غزة الحكومة: ترشيد أعمال السفر خارج البلاد للجهات الداخلة بموازنة الدولة إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء وزير التعليم: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم للعمل قبل تخرجهم الحكومة: حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات بالداخل والخارج دون موافقة مسبقة وزير التعليم: إنشاء 69 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وجارى تجهيز 100 أخرى الحكومة: تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولارى وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.2 % فى 2023/2024 رغم استمرار التحديات الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم" مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين الرئيس السيسى لرئيس وزراء هولندا: يجب وقف فورى لإطلاق النار في غزة الداخلية: انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير قانونية منتصف ديسمبر

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز