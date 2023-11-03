شقيقه ذبح موظفًا.. مقتل شاب مهشم الرأس في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل جديدة في مقتل شاب بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

قال المصدر - الذي رفض نشر اسمه- إن إدارة البحث الجنائي تحقق في مقتل شاب يبلغ من العمر 32 سنة بضربة قوية على الرأس.

أضاف المصدر أن المجني عليه ذاع صيته في الممارسات غير القانونية "بلطجة"، مشيرًا إلى أن أخيه سبق وذبح موظفًا بإحدى محافظات الصعيد.

وأكد المصدر أن فريق بحث يقوده رئيس مباحث قطاع الغرب بمشاركة فرقة الطالبية والعمرانية وقطاع الأمن العام يعملون على فحص الواقعة لتحديد وضبط الجاني.

أودعت الجثة ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح بمعرفة الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث تحت إشراف مدير الإدارة.