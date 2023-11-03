المصريون قدموا 5 أضعاف.. الصحة العالمية تكشف كمية الدم المُتَبرع بها لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة من الدم ومشتقاته شهريَّا في الظروف العادية، وتضاعفت الآن الحاجة للدم بشكل كبير.

وأضافت في بيان لها، أنه قد تبرع المصريون بكمية دم تعادل 5 أضعاف عن معدل التبرع الروتيني خلال حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، التي نظمتها خدمات نقل الدم القومية مصر.

وأشارت إلى أنه يعتبر نقل وتوصيل الدم لمسافات طويلة تحديا بالغ الصعوبة حيث يجب حفظ الدم في درجات حرارة معينة في جميع الأوقات لضمان مأمونية وفعالية الدم.

وأوضحت أنها ساهمت في دعم حملات التبرع بالدم كما وفرت الإمكانيات اللازمة لضمان الحفاظ على دورة التبريد حيث وفرت سيارات مبردة و200 صندوق عزل و1600 وحدة تبريد لنقل 10,000 وحدة من الدم.

وأوضحت أنه كلما تأخرت تلك الإمدادات وغيرها في الوصول إلى قطاع غزة، تتسبب في خسارة المزيد من الأرواح.

وكررت المنظمة نداءها بضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى غزة.