نقل جريمة إسرائيل بمستشفى ناصر.. نقيب الصحفيين يعلن استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، استشهاد محمد أبو حطب، مراسل تلفزيون فلسطين و11 من عائلته، بينهم زوجته وابنه وأخيه جراء استهداف منزله في خان يونس.

وذكر "البلشي" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": ذلك بعد نصف ساعة من وجوده على الهواء لنقل جريمة الاحتلال بمستشفى ناصر.

وأضاف: كل العزاء وكل الإجلال لبطولة الزملاء في تليفزيون فلسطين.

وكان قد أوضح أن فيديوهات تدمير المقاومة لدبابات العدو الإسرائيلي وآلياته تكشف عن حجم كبير من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي يرد باستهداف المدنيين.